Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielte am Samstag in einem Test gegen Ungarn in Gummersbach 31:31 (17:16). Es war die erste Partie seit der Europameisterschaft Der Berliner Fabian Wiede war der beste deutsche Spieler, Rhein-Neckar Löwe Juri Knorr machte nach der Pause ein klasse Spiel. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen.