Die deutschen Handball-Frauen haben das Halbfinale bei der Europameisterschaft verpasst. Die DHB-Auswahl verlor am Dienstag ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Kroatien mit 20:23 (12:12) und schied aus dem Turnier aus. Für das Weiterkommen hätte das Team von Bundestrainer Henk Groener einen Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung benötigt. Beste deutsche Werferin war Julia Maidhof mit neun Toren. Die Kroatinnen sicherten sich dank des Erfolges den zweiten Platz in der Gruppe II hinter Rekord- Europameister Norwegen und spielen ab Freitag in Herning um die Medaillen.