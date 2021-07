Der sechste Entscheidungstag bei den Olympischen Spielen in Tokio hat für das deutsche Team zwiespältig begonnen. Die Ruderer Jonathan Rommelmann und Jason Osborne holten Silber, ihr Teamkollege und Goldfavorit Oliver Zeidler verpasst hingegen sehr überraschend das Finale.

Silber fühl sich an wie ein Sieg

Rommelmann und Osborne haben als erste deutsche Leichtgewichts-Ruderer eine olympische Medaille gewonnen. Das Duo aus Krefeld und Mainz musste sich auf dem Sea Forest Waterway nur knapp Irland geschlagen geben und holte die Silbermedaille. „Es war wie ein Sieg für uns, wir haben Silber gewonnen, da muss man sich nicht verstecken, sich für schämen“, betonte Rommelmann. Seit der Olympia-Premiere 1996 in Atlanta war es noch keinem deutschen Doppel-Zweier bei den Männern gelungen, die Medaillenränge zu erreichen. „Teilweise im Rennen dachte man, dass es reichen könnte“, fand Osborne.

Zeidler nur im B-Finale

Goldfavorit Oliver Zeidler steht überraschend nicht im Einer-Finale. Der 25-Jährige vom Donau-Ruder-Club Ingolstadt wurde in seinem Halbfinale nur Vierter. Um in den Endlauf am Freitag (2.42 Uhr MESZ) einzuziehen, hätte der Welt- und Europameister mindestens Dritter werden müssen. Bei seinem Lauf fehlten Zeidler 0,6 Sekunden auf den dritten Rang. Zeidler darf nun lediglich im B-Finale antreten. „Wir haben das Rennen verloren. Wir waren heute nicht so gut wie wir es bei den letzten Regatten waren“, räumte Vater und Trainer Heino Zeidler ein.

Schwimmen: Wellbrock Vierter

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat die zweite Medaille für die deutschen Beckenschwimmer knapp verpasst. Der 23-Jährige belegte über 800 Meter Freistil den vierten Platz. In 7:42,68 Minuten kam Wellbrock nicht an seine deutsche Rekordzeit von 7:41,77 Minuten aus dem Vorlauf heran. Gold sicherte sich der Amerikaner Robert Finke. Philip Heintz aus Heidelberg verpasste das Finale über 200 Meter Lagen. Die deutsche Freistil-Staffel der Frauen über 4 x 200 Meter hat den sechsten Platz belegt.

Judo: Zwei Deutsche im Viertelfinale

Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner hat souverän das Viertelfinale erreicht. Nach einem Freilos besiegte die Ravensburgerin in ihrem Auftaktkampf in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm die Portugiesin Patricia Sampaio durch Ippon. Auch Karl-Richard Frey steht im Viertelfinale. Der Leverkusener bezwang in seinem zweiten Kampf in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm den WM-Fünften Michael Korrel (Niederlande).