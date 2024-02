Etwa 1000 Menschen haben am Donnerstagabend auf dem Burgunderplatz in Limburgerhof gegen Rassismus und rechte Hetze demonstriert. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die TG 04 Limburgerhof unter dem Motto „Haltung zeigen – gegen Rassismus“. Auslöser für die Demonstration war die rassistische Entgleisung eines 54 Jahre alten Mannes gewesen, der sich beim Auftritt einer Showtanzgruppe beim Kindermaskenball der TG am 21. Januar in der Jahnsporthalle lautstark gegen Multikulti äußerte. Bernd Lohe, Vorsitzender der TG, war mit dem Zuspruch und dem Rückhalt in der Gemeinde sehr zufrieden. Er betonte in seiner Ansprache, dass man im Verein gegen Extremismus kämpfe. Egal, ob dieser von links oder rechts komme. Rassismus werde nicht toleriert. „Und auf gar keinen Fall darf er sich gegen die 600 Kinder und Jugendlichen in unserem Verein wenden.“ Rassismus sei Gift für jeden Verein und jede Gesellschaft und mache kaputt, statt aufzubauen. „Im Verein ist kein Platz für die Fragen nach Herkunft und Äußerlichkeiten.“ Im RHEINPFALZ-Gespräch bezeichnete er die Veranstaltung als guten Anstoß, um sich weiterhin mit Alltagsrassismus auseinanderzusetzen und dagegen anzugehen.