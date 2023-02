In Ludwigshafen sind am Samstag nach Polizeiangaben rund 140 Menschen für mehr Kita-Plätze in der Stadt auf die Straße gegangen. Die Organisatorinnen sprachen von rund 250 Teilnehmern an der Demonstration, die das Motto „Kinder gehören unter Kinder!“ trug. Sie beklagen fehlende Kindertagesstätten und einen Betreuungsnotstand in Ludwigshafen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien zu einem Spagat zwischen Job und Kinderbetreuung gezwungen, hieß es in einem im Internet veröffentlichten Spendenaufruf der Initiatorinnen. Das tr