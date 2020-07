Das rheinland-pfälzische Innenministerium hält sich in der Debatte um die Öffnung der Stadiontore für Fans in der nächsten Saison der Fußball-Bundesliga noch zurück. Nach der bis zum 31. August geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung seien beim Sport bis zu 350 Zuschauer nach Maßgabe der Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Außenbereich zugelassen, teilte das auch für den Sport zuständige Ministerium am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Für die Zeit danach könne man keine sichere Auskunft erteilen.

„Was im Herbst möglich ist, hängt entscheidend vom Verlauf des Infektionsgeschehens in den Sommermonaten ab. Dieses lässt sich nicht voraussehen“, hieß es weiter. Die Deutsche Fußball Liga plant derzeit ein Konzept für einen Bundesliga-Start im September mit Zuschauern.