Nächste Runde in der Debatte über den geplanten Abriss des Kneipp-Beckens im Ebertpark: Die Linksfraktion im Stadtrat hat sich entschlossen, „wegen des gestiegenen öffentlichen Interesses, umgehend einen Prüfauftrag an Alexandra Fink, Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in Mainz, zu richten“: für die Erstellung eines amtlichen Gutachtens zum Sebastian-Kneipp-Ensemble. Dabei soll in erster Linie geprüft werden, ob die Trennung des Frischwasserbeckens von der Kneipp-Büste „denkmalzerstörerischen Charakter“ hat und das Ensemble deshalb erhalten werden muss.

„Thema ist nicht ausdiskutiert“

Die Linksfraktion plädiert für den Erhalt der Anlage und für die Wiederherstellung der Funktion des Wasserbeckens aus den von Sebastian Kneipp erforschten hydrotherapeutischen Gründen. Die Zustimmung der FWG-Fraktion zur Rettung des Beckens zeige, dass dieses Thema nicht ausdiskutiert sei. Die aus Sicht der Linken ungerechtfertigte Attacke von Christian Schreider, SPD-Sprecher im Ortsbeirat Friesenheim, gegen ein neues und am Streit völlig unbeteiligtes Ortsbeiratsmitglied der Linken, Manuela Genovesi, weist die Linksfraktion zurück. Wie berichtet, soll das Becken auf Wunsch des Bereichs Grünflächen abgerissen werden, weil ein Betrieb zu aufwendig wäre.