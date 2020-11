Im Zuge der Sparmaßnahmen bei den Personalkosten kündigt der Autokonzern Daimler unbefristete 40-Stunden-Verträge. Betroffen sei eine Anzahl an Mitarbeitern mehrerer Bereiche, insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich, teilte eine Sprecherin am Donnerstagabend mit. Für sie gelte von April 2021 an die tariflich geregelte wöchentliche Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche. Davon betroffen wären auch Mitarbeiter an den beiden Südpfälzer Standorten Wörth und Germersheim, wie der Wörther Betriebsratschef Thomas Zwick am Freitag gegenüber der RHEINPFALZ bestätigte. Wie viele Mitarbeiter betroffen wären, sei ihm derzeit nicht bekannt.

Der weltweit größte Lkw-Standort Wörth ist mit rund 10.300 Mitarbeitern nach der Ludwigshafener BASF der zweitgrößte industrielle Arbeitgeber der Pfalz. In Germersheim betreibt Daimler ein globales Ersatzteillager mit derzeit rund 3100 Mitarbeitern.

Ausgenommen von der Kündigung sind laut Daimler bestimmte Führungskräfte sowie sogenannte Funktionsträger in gesetzlich vorgeschriebenen Funktionen – zum Beispiel Mitarbeiter der Feuerwehr, Arbeitssicherheit oder Rettungssanitäter.