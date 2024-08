Seit Ende 2023 ist das Cramerhaus geschlossen. Wenn die beliebte Waldgaststätte unterhalb der Burgruine Lindelbrunn bei Vorderweidenthal bald wieder öffnet, dann mit komplett neuem Konzept. Künftig wird nicht mehr gekocht, sondern nur erhitzt. Aber das auf höchstem Niveau. Die Betreiber haben rund eine halbe Million Euro in eine volldigitalisierte Prozessküche investiert. Das neue Konzept soll auch dabei helfen, attraktivere Arbeitsbedingungen zu bieten. Denn zum Schluss hatte das Cramerhaus kein Küchenpersonal mehr gefunden. Convenience Food, also vorbereitetes Essen, das nur noch auf Temperatur gebracht werden muss, kennt man von Betriebskantine, Krankenhaus-Großküche, Mensa und Co. Aber kann das auch ein Zukunftsmodell für ein Wanderdomizil sein? Auch Inhaber Uli Osterheld war anfangs skeptisch. Doch je mehr er sich mit dem Thema befasste, desto mehr überzeugte ihn das System. Das Entscheidende sei die Qualität der Produkte, sagt er. Und diese kommen aus der Region, das Fleisch sogar aus dem eigenen Wald. Denn der Gastrobetrieb inmitten des Pfälzerwalds bietet künftig keine Rind- oder Schweinefleisch-Gerichte, sondern nur noch „Wild & Veggie“ an. Mehr zum Thema lesen Sie hier