Weiterführende Schulen in Speyer sind am Mittwoch flächendeckend zum Wechselunterricht für einzelne Klassenstufen übergegangen. Speyer ist der Corona-Hotspot in Rheinland-Pfalz und die erste kreisfreie Stadt, in der nach Überschreiten der neuen Marke von 200 Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner verschärfte Maßnahmen für Schulen gelten. Bis zu den Weihnachtsferien werden die Stufen acht bis zwölf jeweils in halber Klassenstärke vor Ort unterrichtet. Die anderen Schüler sind von zu Hause online zugeschaltet oder haben Arbeitsaufträge.

„In den Fluren und auf dem Schulhof war die Lage entspannter“

„Am ersten Tag hat das gut geklappt“, so Hartmut Loos, Leiter des Gymnasiums am Kaiserdom. „Vor allem in den Fluren und auf dem Schulhof war die Lage entspannter.“ Rund ein Viertel der 650 Schüler sei jeweils zu Hause; gewechselt werde täglich. Für Klassenarbeiten kommen alle an die Schule. Über eine Verlängerung ins neue Jahr hinein wollen Schulleiter und Schulaufsicht mit Blick auf die Coronazahlen in den Weihnachtsferien befinden. Die Entscheidung für Wechselunterricht könnte auch auf andere Städte zukommen. Am Mittwoch hat auch Ludwigshafen die 200er-Marke überschritten.