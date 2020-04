Die in der vergangenen Woche heftig kritisierte, schleppende Bearbeitung der mehr als 60.000 Anträge auf Soforthilfe von Unternehmen in Rheinland-Pfalz hat sich über die Ostertage offenbar stark verbessert. Stand Dienstag seien über 30.000 Anträge davon bearbeitet, teilte die damit beauftragte Investitions- und Strukturbank (ISB) in Mainz am frühen Dienstagabend mit.

„Wir haben die Bearbeitung massiv beschleunigt, Verfahren wurden automatisiert, zusätzlich abgestelltes Personal ist inzwischen gut eingearbeitet. Alle arbeiten mit Hochdruck, um das Geld schnellstmöglich an die Unternehmen auszahlen zu können“, sagte ISB-Vorstand Ullrich Dexheimer. Es werde jeden Tag Geld ausgezahlt. Mit der Bearbeitung seien inzwischen 100 Mitarbeiter befasst.

Mehr zum Thema