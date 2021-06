Hier für den Newsletter anmelden

Seit dem 7. Juni können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz für die Coronavirus-Impfung registrieren. Wie lange wird es dauern, allen Impfwilligen die Impfstoffe zu verabreichen? Gleichzeitig sind die Inzidenzwerte so gering wie lange nicht. Die Menschen in der Pfalz genießen die Lockerungen in den verschiedenen Lebensbereichen. Weiterhin gibt es öffentlich diskutierte Probleme: Wie geht es mit den Schnelltestzentren weiter, kann der Betrug mit zuviel abgerechneten Tests eingedämmt werden? Wie wird zukünftig der Schulunterricht stattfinden?

Im täglichen Coronavirus-Newsletter der RHEINPFALZ erhalten Sie per E-Mail einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen in den Gemeinden, der Pfalz und Deutschland. Die Redaktion wählt die wichtigsten Artikel des Tages aus, ordnet die Geschehnisse für Sie ein und erläutert die Maßnahmen der Politik. Der Newsletter ist kostenlos, Sie benötigen für den Empfang der E-Mail kein Abo der RHEINPFALZ.

