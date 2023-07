Ein Ultraleichtflugzeug ist am Donnerstagabend am Mannheimer City-Airport von der Landebahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Unfall bei der Landung passiert. Das Flugzeug sei von der Rollbahn abgekommen und in der Böschung stehengeblieben geblieben. Nach Angaben der Beamten sei der Pilot nur leicht verletzt worden und konnte seinen Flieger selbstständig verlassen. Weitere Personen seien nicht an Board gewesen. Die Höhe des Schadens sei bislang nicht bekannt.