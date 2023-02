China will aufklären, was hinter von den USA vorgebrachten Vorwürfen steckt, dass ein chinesischer Spionageballon über US-Gebiet fliegt. „Die Verifizierung läuft“, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Freitag und fügte hinzu, bis die Fakten vorlägen, helfe ein „Hype“ um die Sache nicht bei der Beilegung. China sei ein verantwortungsvolles Land, das sich internationalem Recht verpflichtet fühle und habe keine Absichten, den Luftraum eines anderen Landes zu verletzen, sagte sie weiter.

Die USA sind überzeugt, dass der Ballon, der am Donnerstag im nordwestlichen Bundesstaat Montana über einem Gebiet mit Luftwaffenstützpunkten aufgetaucht war, in dem auch Atomsprengköpfe unterirdisch gelagert sind, chinesisch ist und der Ausspähung dient. Man habe überlegt, den Ballon abzuschießen, sich aber dagegen entschieden, weil die Trümmer Menschen verletzen könnten, sagte ein US-Beamter am Donnerstag.

Auch Kanada hatte am Freitag bekannt gegeben, den Ballon in Zusammenarbeit mit der USA zu verfolgen und einen „möglichen zweiten Vorfall“ zu überprüfen. Da der Ballon in großer Höhe fliegt, halten US-Militärexperten des Pentagon den Erkenntnisgewinn für China jedoch für begrenzt.