Mehr Leidenschaft, aber wieder keine Punkte - Borussia Dortmund hat die erhoffte Revanche für das peinliche 0:4 von Amsterdam und einen großen Schritt Richtung Achtelfinale der Champions League verpasst. Gehandicapt durch die fragwürdige Rote Karte für Abwehrchef Mats Hummels (29. Minute) musste das Team von Trainer Marco Rose gegen den niederländischen Meister beim 1:3 (1:0) den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Nach der zwischenzeitlichen BVB-Führung durch Marco Reus (37./Foulelfmeter) trafen Dusan Tadic (72.), der Ex-Frankfurter Sebastien Haller (83.) und der frühere Werderaner Davy Klaassen (90.+3) vor 54.820 Zuschauern im Signal Iduna Park zum am Ende verdienten Erfolg des Tabellenführers, der damit bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist. Für die Borussia wird das kommende Spiel am 24. November bei den punktgleichen Rivalen Sporting Lissabon zu einer Art Finale um Rang zwei.

Leipzig mit spätem Elfmeter

Leipzig kann nach dem 2:2 (1:2) gegen Paris Saint-Germain auch rechnerisch die K.o.-Phase nicht mehr erreichen. Letzte kleine Hoffnung nach der vierten Pleite im vierten Spiel bleibt die Europa League, um international zu überwintern. Christopher Nkunku (8.) köpfte die Leipziger gegen seinen Ex-Club in Führung, ehe André Silva einen an ihm verursachten Elfmeter (12.) verschoss. Das bestrafte Georginio Wijnaldum mit einem Doppelpack: Erst traf er zum Ausgleich (21.), dann zur Führung (40.). Dominik Szoboszlai sicherte mit einem verwandelten Elfmeter in der zweiten Minute der Nachspielzeit den ersten Punkt für die Leipziger.