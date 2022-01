Wegen des von der Gewerkschaft Verdi angekündigten Busfahrerstreiks kann es ab Donnerstag auf den Linien der Palatina Bus GmbH vereinzelt zu Ausfällen kommen. Darauf weist Fahrdienstleiter Jürgen Heil hin. Auch die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) kann Ausfälle nicht ausschließen, wie die Firma auf Nachfrage mitteilt. Palatina Bus betreut Linien in Landau, im Landkreis Südliche Weinstraße, ebenso in Haßloch sowie den beiden Städten Speyer und Neustadt. QNV-Busse verkehren in der Süd- und Südwestpfalz. Die Aktion soll am Mittwochabend beginnen. EIn Ende ist noch nicht absehbar, heißt es in einer Presseerklärung von Verdi. Hintergrund des Streik ist, dass sich mit der Vereinigung Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) auf keinen Manteltarif verständigt werden konnte.