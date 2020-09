Die Bundespolizei gibt auf Weisung des Bundesinnenministeriums den Standort Bienwald am Grenzübergang Lauterbourg auf. Dies geht aus einem Schreiben des Ministeriums an den SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler und den SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag, Alexander Schweitzer, hervor. Der Sitz des Bundespolizeireviers werde zum Jahreswechsel nach Kandel verlegt. Der derzeitige Standort direkt an der deutsch-französischen Grenze ist wegen der maroden Bausubstanz der Gebäude schon seit Jahren in der Diskussion.