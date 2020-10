Gleich drei Haftbefehle konnten Beamte des Bundespolizeireviers in Neustadt am Montag vollstrecken. Wie das Revier mitteilte, stellte sich bei der Kontrolle eines Mannes im Hauptbahnhof heraus, dass er mehrfach gesucht wird. In drei Strafbefehlen des Amtsgerichts Neustadt war er zweimal wegen Diebstahls und einmal wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Gesamtstrafe von 4267 EUR oder ersatzweise 264 Tagen in Haft verurteilt worden. Weil der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er ersatzweise eine Freiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal verbüßen.