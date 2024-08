Einen gesuchten Straftäter hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben am Samstag in Mannheim am Hauptbahnhof gefasst. Der 28 Jahre alte Syrer sei den Beamten abends um 21 Uhr bei einer Routinekontrolle ins Netz gegangen, wie die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mitteilt. Er war wegen schweren Raubes zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann sei in ein Gefängnis gebracht worden, auf ihn warteten 522 Tage Haft.