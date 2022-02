Die Bundespolizei hat am Sonntagabend am Mannheimer Hauptbahnhof einen fünffach gesuchten Straftäter gefasst und ins Gefängnis eingeliefert. Gegen 17 Uhr wurde der 50-Jährige am Hauptbahnhof von den Beamten routinemäßig kontrolliert, wie es im Polizeibericht heißt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann von verschiedenen Staatsanwaltschaften mit insgesamt fünf Haftbefehlen gesucht wurde. Da der 50-Jährige die Geldstrafen von insgesamt über 2000 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht. Dort verbüßt er nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von 140 Tagen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruchs und Beleidigung.