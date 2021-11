Schon wieder nix: Die Partie der Eulen Ludwigshafen in Bietigheim am Samstag, 19 Uhr, wurde nun abgesetzt. Aufgrund neuerlicher Verdachtsfälle im Kader der Ludwigshafener sah sich die Handball-Bundesliga (HBL) dazu veranlasst, die Zweitliga-Partie zu verschieben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Alle Spieler der Eulen sind vollständig geimpft, betont der Klub. Die betroffenen Akteure weisen keine bis leichte Symptome auf. Schon am Mittwoch musste die Zweitliga-Partie der Eulen beim TSV Bayer Dormagen wegen Corona-Verdachtsfälle abgesagt werden. Die nächste Partie der Eulen ist für Samstag, 27. November, 19 Uhr, gegen den TuS Ferndorf angesetzt.