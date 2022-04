Seit Donnerstag läuft der Dauerkarten-Vorverkauf für die Mannheimer Bundesgartenschau (Buga) im kommenden Jahr. Vor den Verkaufsstationen bildeten sich lange Schlangen, wie eine Buga-Sprecherin mitteilt. Rund 500 Karten gingen gleich am ersten Tag weg. Die erste Dauerkarte kaufte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am mobilen Ticketshop am Paradeplatz. Weitere Vorverkaufsstellen sind an der Touristinformation am Bahnhof oder im Luisenpark. Die Dauerkarten können aber auch online gekauft werden. Für Erwachsene kosten sie 145 Euro (im Vorverkauf 130 Euro). Junge Menschen von 15 bis 24 Jahren bezahlen im Vorverkauf anstatt 65 nur 60 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten die Dauerkarte kostenlos, brauchen aber eine personalisierte Karte. Über zwei Millionen Gäste werden zur Buga 23 erwartet.