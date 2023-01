Nach einem Einsatz am Sonntag auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen hat ein Sprecher am Abend Entwarnung gegeben. Es sei zwar ein ganzer Löschzug vor Ort gewesen, doch es habe sich nur um einen kleinen Brand an der Isolierung einer Pumpe gehandelt. Dies habe der betroffene Betrieb selbst in den Griff bekommen. Die Feuerwehr habe die Stelle lediglich kühlen müssen. „In der Luft wurden keine erhöhten Messwerte festgestellt“, so der BASF-Sprecher.