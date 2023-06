Bei der BASF in Ludwigshafen hat es am Samstagvormittag gebrannt. Wie der Chemiekonzern mitteilt, brach das Feuer bei Wartungsarbeiten im Werksteil Nord aus. Zwei Personen, die bei einer externen Firma beschäftigt seien, hätten sich dabei Brandverletzungen zugezogen. Ein Notarzt der BASF habe sie versorgt, danach seien sie in eine Klinik gekommen und dort stationär aufgenommen worden.

Die zuständigen Behörden seien informiert worden; der Umweltmesswagen der BASF habe habe keine erhöhten Messwerte feststellen können.