Tödlicher Polizeieinsatz: Psychisch Kranker ist erstickt

Ein psychisch kranker Mann stirbt bei einem Polizeieinsatz am Mannheimer Marktplatz. Das Verhalten der beteiligten Beamten steht von Anfang an heftig in der Kritik. Nun steht fest: Der Mann wurde zu lange zu Boden gedrückt. Zum Artikel

Weltkriegsbombe entschärft

Im Industriegebiet von Edenkoben wurde am Mittwoch eine Fliegerbombe gefunden. Nachdem der Bereich um die Bombe herum evakuiert wurde, konnte sie schnell entschärft werden. Abgeschlossen ist die Sache damit aber noch nicht. Zum Artikel

Roger Federer kündigt Karriereende an

Der Tennis-Maestro hört auf: Roger Federer will seine überragende Karriere mit 41 Jahren beenden. Der Laver-Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, kündigte der Schweizer am Donnerstag an. Zum Artikel

Mann belästigt seit Jahren junge Frauen

Ein Mann aus der Südpfalz spricht seit Jahren junge Frauen an und lässt sich nicht abwimmeln. Auch von Festhalten oder Blockieren der Autotür wird berichtet. 21 davon haben sich nun zusammengeschlossen und an die Polizei gewandt. Zum Artikel

Riedbahn ab 15. Juli 2024 monatelang gesperrt

Am 15. Juli 2024, einen Tag nach dem Endspiel der Fußball-EM in Deutschland, beginnt die Totalsperrung der Riedbahn von Mannheim nach Frankfurt. Zum Artikel

Mord an Tankstelle - Staatsanwaltschaft legt Revision ein

Zwei Tage nach der Verurteilung eines rechtsradikalen Maskenverweigerers zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen der Ermordung eines Tankstellen-Mitarbeiters hat die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt. Eine Begründung für diesen Schritt liege noch nicht vor, teilte das Landgericht Bad Kreuznach am Donnerstag mit. Zum Artikel

Gesetzentwurf für Rheinland-Pfalz: 84 Euro mehr Grundsteuer

Innenminister Roger Lewentz (SPD) nennt im Landtag erstmals eine Größenordnung, welche zusätzlichen Kosten auf die Privathaushalte durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs zukommen. Die CDU kritisiert: „Der Bund will entlasten, Sie aber belasten.“ Zum Artikel

Waren Sommer vor 150 Jahren genauso heiß wie heute?

Heiße Sommer sind eigentlich nichts Neues. Wie Tagebucheinträge eines Südpfälzers und Wetteraufzeichnungen zeigen, gab es schon vor 150 Jahren ähnlich warme Sommer wie 2022. Sind die hohen Temperaturen also gar nicht so schlimm wie gedacht? Zum Artikel