Ein Hund, der von einem Betrunkenen an der Leine geführt wurde, hat am Sonntagnachmittag hinter dem Landauer Bahnhof drei Menschen gebissen. Das hat die Landauer Polizei mitgeteilt. Demnach wurde eine Streife der für Bahnanlagen zuständigen Bundespolizei von Zeugen zu einem der Parkplätze östlich des Bahnhofs geschickt, weil dort freilaufender Hund Menschen attackieren würde. Laut Polizei fanden die Beamten am Ort des Geschehens Menschen, die sich hinter geparkten Autos vor dem sich aggressiv gebärdenden und stark betrunkenen 45-Jährigen und dessen Tier versteckten. Der Mann habe die Anwesenden zudem beleidigt. Die Polizei habe ihn immer wieder auffordern müssen, sich und sein Tier zu beruhigen, und zwischendurch habe der Hund auch eine Polizistin angegriffen, diese aber nicht gebissen.

Einen 17-Jährigen, einen 28-Jährigen und eine 67-Jährige hatte der Hund allerdings erwischt, wie die Beamten herausfanden. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Vinzentiusstift gebracht. Den Hund brachte man vor seinem Halter in Sicherheit, die Tierrettung nahm sich seiner an und brachte ihn ins Tierheim. Den Halter erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.