Ein 40-jähriger Lkw-Fahrer ist am Donnerstag gegen 22.30 Uhr mit seinem Auflieger zu dicht an einer Zapfsäule auf dem Maxi-Autohof vorbeigefahren und streifte diese. Dabei wurden laut Polizei eine Zapfsäule sowie die Verkleidung des Aufliegers beschädigt – es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,7 Promille, weshalb der 40-Jährige mit zur Blutprobe musste.