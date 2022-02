Immer wieder warnt die Polizei vor Betrügern, die an der Türe klingeln. Im Februar wurden in Bellheim und in Rohrbach zwei Fälle mit angeblichen Handwerkern gemeldet. Beide Male entstanden mehrere tausend Euro Schaden. Dabei ist es immer die gleiche Masche, die die sogenannten „Dachhaie“ bei ihren Opfern durchziehen wollen: Zuerst finden sie einen angeblichen Schaden, den es sofort zu reparieren gilt. Dann drängen die vermeintlichen Handwerker sich ihren Opfern geradezu auf, versprechen eine kostengünstige „Reparatur“ und verlangen am Ende einen völlig überzogenen Lohn für ihre „Dienstleistung“. Meistens bleiben die Opfer nicht nur auf diesen Kosten, sondern sogar auf einem größeren Schaden sitzen. Alisa Huhle aus Bellheim weiß, wovon sie spricht. Ihre Großeltern wurden Opfer solcher Dachhaie. Durch ihr aufmerksames Eingreifen konnte sie jedoch schlimmeres verhindern.

Mehr zum Thema lesen Sie hier