Das alteingesessene Mannheimer Kino Cineplex auf den Planken, das seit 1971 besteht, schließt zum 30. Juni 2023. Das haben die Betreiber, die Filmtheaterbetriebe Spickert aus finanziellen Gründen beschlossen, berichtet Geschäftsführer Frank Noreiks auf Anfrage. „Es rechnet sich nicht mehr“, sagt er bedauernd.

18 Leinwände – zehn betreibt Spickert im 2004 übernommenen Cinemaxx, acht im Cineplex – seien im Grunde schon immer zu viel für Mannheim gewesen, wo es zudem noch Arthaus-Wände (Atlantis/Odeon) und das kommunale Kino Cinema Quadrat gibt. Corona habe die Entwicklung beschleunigt und die Betreiber zu dieser „rein kaufmännischen Entscheidung“ gezwungen.

Neustadt dagegen brummt

„Mich macht es natürlich betroffen, dass unser Stammhaus verloren geht und dass Mannheim dadurch an Attraktivität verliert“, sagt Noreiks. Man könne auch nicht abmessen, welche Folgen es für die Stadt habe, wenn in Mannheim weniger Besucher in den Abendstunden gebunden werden können. Gespräche mit der Stadt aber hätten zu keinem Ergebnis geführt, eine Unterstützung gebe es nicht.

Für den Spickert-Standort Neustadt aber habe die Entscheidung in Mannheim keine Konsequenzen. „Neustadt ist unser bester Standort, da läuft es ohne Ende“, schwärmt Noreiks vom dortigen Publikum, das auch offener sei als in Mannheim. Auch kämen immer wieder gern Schauspieler ins Cineplex Neustadt, demnächst sei der Hauptdarsteller des neuen „Monsieur Claude“-Films Gast. „Wir gucken mal, dass wir da noch mal Gas geben“, verspricht Noreiks noch mehr Engagement für Neustadt. Außer den Kinos in Mannheim und Neustadt betreibt Spickert das Cineplex Bruchsal. ütz