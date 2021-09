Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Wochen auf Lean Bergmann verzichten. Der 22-jährige Angreifer wurde positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet und umgehend von der Mannschaft isoliert.

Bergmann ist bislang symptomfrei, teilten die Adler mit. Der Nordamerika-Rückkehrer wurde bei den Folgetestungen nach den Covid-Infektionen von Joonas Lehtivuori, Moritz Wirth, Florian Elias und Markus Eisenschmid positiv getestet und muss sich nun auf Anordnung des Mannheimer Gesundheitsamtes in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Dieser schließen sich Gesundheitstests und ein achttägiges „Return-to-play“-Protokoll an.

Weitere Sorgen vorm DEL-Start

Im DEL-Auftaktspiel der Adler am Freitag (19.30 Uhr) bei den Straubing Tigers fehlen auch der angeschlagene Mark Katic sowie Verteidigerkollege Thomas Larkin, der für die Zivilverhandlung wegen seines fast vier Jahre zurückliegenden harten Checks gegen Daniel Paillé (Brynäs IF) noch bis Freitag in Schweden weilt. Stürmer David Wolf peilt sein Comeback im Oktober an.