Die Feuerwehr und der Rettungsdienst haben am Samstagmittag eine Person gerettet, die sich in der Umgebung des Hambacher Schlosses beim Wandern verletzt hat. Laut Bericht der Feuerwehr kam die Person – ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, wird aus dem Bericht nicht ersichtlich – beim Wandern auf dem Siebenpfeifferweg zwischen Schlossstraße und Hambacher Schloss zu Fall und verletzte sich dabei am Fuß. Da sie nicht mehr laufen und der Rettungsdienst nicht bis zur Unfallstelle vorfahren konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Rund 400 Meter vom Schlossparkplatz entfernt trafen die Wehrleute auf die verletzte Person. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der oder die Verletzte in eine Schleifkorbtrage der Feuerwehr gebettet und mit Muskelkraft zum Rettungswagen am Parkplatz transportiert. Zur weiteren Abklärung kam sie in ein Krankenhaus.