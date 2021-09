Während des Abbruchs des asbesthaltigen Fliesenbelages in der Grundschule Ottersheim-Knittelsheim wurde festgestellt, dass die Fliesen sich zwar lösen lassen, eine belastete Restsubstanz allerdings am Estrich kleben bleibt. Laut des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) muss diese Restmasse auf zirka 130 Quadratmeter ebenfalls entfernt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: entweder durch Abbruch der Restspachtelmasse und des etwa acht Zentimeter dicken Estrichs. Dabei würden 22 Tonnen als Asbestbauschutt anfallen. Oder die Spachtelmasse wird mittels BT40-Verfahren abgeschliffen, wodurch lediglich 2,7 Tonnen Abfall entstünden. Die zweite Variante ist sowohl die bevorzugte als auch die wirtschaftlichste Lösung. Der Rat vergab die Abschleifarbeiten an eine Firma für 12.263,00 Euro. Auch der Rat Knittelsheim hatte in seiner Sitzung der Auftragsvergabe zugestimmt.