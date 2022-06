Eine 19-Jährige ist am Dienstagabend mit ihrem Mercedes zwischen Meisenheim und Breitenheim (Kreis Bad Kreuznach) auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Schild gekracht. Die für das Gebiet zuständigen Polizisten aus Lauterecken (Kreis Kusel) vermuten, dass die Fahrerin von zwei Hühnern abgelenkt worden war. Sie hatte die Tiere im Wagen transportiert, sie dafür in eine offene Box gesteckt und so im Fußraum auf der Beifahrerseite verstaut. Die 19-Jährige ist vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, ihr Mercedes musste abgeschleppt werden.