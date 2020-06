Der FC Bayern München ist zum 30. Mal deutscher Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick gewann am Dienstagabend beim SV Werder Bremen mit 1:0 (1:0) und ist zwei Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der Titel geht zum achten Mal in Folge an die Bayern.