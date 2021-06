[Aktualisiert 12.30 Uhr] Am Montagmorgen mussten Autofahrer auf der A65 geduldig sein. Zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim wurden in beide Richtungen eine der zwei Fahrspuren gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde die Spur deshalb innerhalb des Baustellenabschnitts gesperrt, um die Baustellenöffnung in der kommenden Woche vorzubereiten. Inzwischen hat sich der Stau wieder aufgelöst.