Wegen Asphaltarbeiten wird der Bahnübergang 19 der Rhein-Haardtbahn zwischen Fußgönheim und Ellerstadt für voraussichtlich vier Wochen für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit. Die angrenzenden Bahnübergänge 18 (Nähe Ellerstadt) und 20 (Nähe Fußgönheim) sind in dieser Zeit weiterhin passierbar. Sobald die Arbeiten am Bahnübergang 19 abgeschlossen sind, werden die Bahnübergänge 18 und 20 für den Individualverkehr geschlossen, kündigt das Unternehmen an.