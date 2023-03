Sehr schlechte Nachrichten für die Biennale für aktuelle Fotografie in der Metropolregion. Die BASF als Hauptsponsor stellt die Förderung nach der kommenden Ausgabe 2024 ein. Ob und wie es danach für das international renommierte Ausstellungsprojekt weitergeht, ist fraglich. Hintergrund ist, dass sich die BASF stärker auf die Themen Bildung und „Zusammenhalt“ fokussieren wolle, wie Hannes Wulf, ein Sprecher des Unternehmens, auf Anfrage sagte. „Wir haben“, so Wulf, „die Biennale für aktuelle Fotografie über 17 Jahre als Hauptsponsor unterstützt. Sie hat sich über diesen Zeitraum hervorragend entwickelt und sehr gut positioniert. Aufgrund der genannten Priorisierung werden wir die Biennale 2024 letztmalig als Hauptsponsor unterstützen. Wir erfüllen damit selbstverständlich unsere vertragliche Verpflichtung, und geben der Biennale auch die Möglichkeit, sich in den nächsten zwei Jahren um alternative Finanzierungsmodelle zu bemühen.“ Die Verantwortlichen der Biennale wollen sich morgen dazu äußern.