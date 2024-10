Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF kündigte am Mittwoch an, seine nächste Hauptversammlung der Aktionäre im kommenden Frühjahr virtuell abzuhalten und nicht in Präsenz. Die vergangenen Hauptversammlungen nach der Corona-Pandemie fanden wieder im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim statt und wurden von mehreren Tausend Aktionären besucht.

Die kommende BASF-Hauptversammlung sei für den 2. Mai 2025 geplant und werde als virtuelle Veranstaltung abgehalten, kündigte laut Redetext der BASF-Chef Markus Kamieth an. Seit dem Ende der Corona-Pandemie seien zwei Präsenz-Hauptversammlungen im Congress Center Rosengarten in Mannheim durchgeführt worden. Jetzt möchte die BASF erstmals eine rein virtuelle Hauptversammlung gemäß den seit Juli 2022 in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorgaben abhalten, sagte Kamieth. Dies habe der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen. Andere Dax-Unternehmen hätten mit diesem Format gute Erfahrungen gemacht, sagte Kamieth. Die BASF möchte selbst ausprobieren, was für sie am besten funktioniere.

Die virtuellen Hauptversammlungen verschiedener Aktiengesellschaften in den vergangenen Jahren zogen auch Kritik auf sich. Viele Aktionäre sehen ihre Rechte in dem virtuellen Format eingeschränkt, etwa das Frage- und Auskunftsrecht oder der konstruktive Austausch mit der Konzernleitung.