Bröckelnde Brücken, marode Gleise und Straßen – die Defizite bei der Infrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar bereiten der Wirtschaft Probleme. Die BASF sorgt sich um ihre Wettbewerbsfähigkeit und geht bei wichtigen Projekten voran. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz kritisiert, dass die öffentliche Hand jahrzehntelang nicht ausreichend in die Infrastruktur investiert habe. Hinzu komme ein großer Rückstand bei der Digitalisierung in den kommunalen Verwaltungen und eine überbordende Bürokratie.

„Wir stehen im harten globalen Wettbewerb, während sich die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland immer weiter verschlechtern“, meinte Uwe Liebelt bei dem Forum. Der Top-Manager leitet das Ludwigshafener Stammwerk und ist außerdem für die BASF-Standorte in Schwarzheide (Brandenburg) und Antwerpen (Belgien) zuständig. Er ist Präsidiumsmitglied der IHK Pfalz. „Wir wollen die energieeffizienteste Region in Deutschland werden“, sagte Liebelt.

