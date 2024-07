Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF baut an seinen Produktionsstandorten in Frankfurt und in Knapsack ab 2026 schrittweise alle 300 Arbeitsplätze ab.

Wie die BASF am Mittwoch weiter mitteilte, will sie aus wirtschaftlichen Gründen die Produktion des Herbizid-Wirkstoffs Glufosinat-Ammonium (GA) an den beiden Standorten bis Ende 2024 einstellen. GA-Formulierung sollen in Frankfurt noch bis 2025 zusammengestellt werden. Beide Produktionsanlagen werden den Angaben zufolge stillgelegt, die Standorte werden aufgegeben.

Alle der etwa 300 Arbeitsplätze bleiben laut BASF zunächst bis Ende 2025 erhalten und sollen anschließend in Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung schrittweise reduziert werden. Das Unternehmen werde eng mit den Mitarbeitenden zusammenarbeiten und sie bei der Suche nach einer zukünftigen Beschäftigung unterstützen.

Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.