Aus einem Betrieb der BASF in Ludwigshafen sind in der Nacht 800 Kilogramm der Chemikalie Ethylenglykol aus noch ungeklärter Ursache in den Rhein geflossen. Das Produkt ist laut einer Mitteilung des Unternehmens schwach wassergefährdend. Von einer Gefahr für Menschen und Wasserlebewesen sei aufgrund der Verdünnung nicht auszugehen. In der Produktion wird Ethylenglykol unter anderem als Kühlmittel eingesetzt.