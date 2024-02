Der Chemiekonzern BASF übernimmt den ebenfalls in Ludwigshafen ansässigen Software-Spezialisten Fasihi GmbH mit seinen rund 50 Mitarbeitern. Die BASF führt das Unternehmen als Tochtergesellschaft der BASF Digital Solutions GmbH weiter. Mit der Akquisition sei kein Personalabbau verbunden, sagte ein BASF-Sprecher. Die 1990 in Ludwigshafen gegründete Fasihi GmbH ist seit vielen Jahren „strategischer Partner“ der BASF und bietet IT-Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen an. Die BASF erwirbt damit nach eigenen Angaben Softwarelösungen, die auf den Konzern zugeschnitten und in vielen Bereichen im Einsatz sind. Geschäftsführer Saeid Fasihi sagte, die Übernahme durch die BASF sei eine große Anerkennung für das Unternehmen, er könne jetzt mit Stolz in den Ruhestand gehen.