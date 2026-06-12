Auf der Strecke Schifferstadt-Neustadt verkehren derzeit aufgrund eines Feuerwehreinsatzes keine Bahnen. Das teilt die Bahn am Freitagmittag auf ihrer Internetseite und in Durchsagen in den Zügen mit. S-Bahnen kehren nach Kaiserslautern beziehungsweise Ludwigshafen zurück. Ab 15.20 Uhr soll ein Schienenersatzverkehr zwischen Neustadt und Schifferstadt eingerichtet werden. Mehr Infos liegen derzeit nicht vor. Wir berichten weiter.