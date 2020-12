Die Deutsche Bahn will Maskenverweigerern das Zugfahren dauerhaft verbieten. Ein Bahnsprecher sagte der „Welt am Sonntag“, wer wiederholt und ohne Ausnahmebegründung keine Mund-Nase-Bedeckung trage, gefährde die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bei drohender Gefahr könne ein Beförderungsausschluss präventiv ausgesprochen werden. Zudem werde eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs fällig. Bisher droht Maskenmuffeln der Rauswurf am nächsten Bahnhof und ein Bußgeld. Laut Bundespolizei trugen von 12. September bis 7. Dezember fast 200.000 Menschen in Zügen und Bahnhöfen keine Maske.

Mehr zum Thema