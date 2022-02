Die Deutsche Bahn (DB) kauft für 1,5 Milliarden Euro 43 neue ICE bei Siemens und stockt damit eine frühere Bestellung von 30 auf 73 Züge auf.

Dies gaben die Vorstandschefs von DB und Siemens am Dienstag bekannt, als sie den neuen ICE 3 neo gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) im ICE-Werk Berlin-Rummelsburg vorstellten. Die neuen Fahrzeuge weisen eine Reihe von Komfortverbesserungen auf. So sollen mobilfunkdurchlässige Scheiben für stabilen Empfang sorgen. An allen Plätzen auch in der zweiten Klasse gibt es Tablethalter und Steckdosen. Erstmals gibt es in einem für Tempo 320 zugelassenen ICE acht Fahrradstellplätze.

Die ersten Züge der neuen Baureihe 408, die derzeit ein umfangreiches Testprogramm absolvieren, sollen bereits ab kommendem Dezember planmäßig eingesetzt werden. Dafür sind Linien von Nordrhein-Westfalen nach Süddeutschland vorgesehen, die teilweise auch über Mannheim führen. Bundesverkehrsminister Wissing sieht in den 73 neuen ICE „einen großen Beitrag zur Umsetzung des Deutschlandtakts“.

Bahn rüstet sich für den Deutschland-Takt