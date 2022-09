Die Deutsche Bahn (DB) hat das bisher größte Modernisierungsprogramm für ihre Fahrzeugflotte gestartet. Bis zum Jahr 2030 will sie mehr als 19 Milliarden Euro in neue Lokomotiven und Züge investieren.

Diese Zahl nannte DB-Vorstandschef Richard Lutz am Mittwoch auf der Bahntechnikmesse Innotrans in Berlin. Das seien einige Milliarden Euro mehr als noch 2019 geplant. Hinzu kommen Investitionen in die Werkstätten. „Moderne Fahrzeuge machen die Bahn nicht nur noch klimafreundlicher, sondern auch zuverlässiger und kundenfreundlicher“, sagte Lutz.

Damit mehr Menschen vom Auto auf die Bahn umsteigen können, sollen 2030 nach Unternehmensangaben rund 450 ICE durch Deutschland fahren, etwa 100 mehr als bis Ende dieses Jahres angepeilt sind. Nächstes Jahr kommen jeden Monat drei neue ICE aufs Gleis. Rund 2,5 Milliarden Euro entfallen auf 73 ICE 3 Neo, von denen die ersten im Dezember in den regulären Betrieb gehen. „An der Nachfrage wird die Verkehrsverlagerung nicht scheitern, das zeigen gerade die letzten Monate“, sagte Lutz. Parallel müsse die Infrastruktur fit gemacht werden.