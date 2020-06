Weiter keine Lösung bei der Bademaxx-Öffnung: Obwohl Freibäder in Rheinland-Pfalz nach der Corona-Schließung seit 27. Mai unter Auflagen wieder öffnen dürfen, bleibt das Bad der Stadtwerke Speyer weiter geschlossen. Eine Abstimmung des Aufsichtsrats der Werke habe in dieser Woche noch keine Entscheidung gebracht, so Sprecherin Sonja Daum. Auch einen möglichen Öffnungstermin nennt sie noch nicht. Es seien weiter Fragen offen: Mehrere Aufsichtsratsmitglieder hätten „das Bedürfnis, weitere Informationen zum Betriebs- und Hygienekonzept zu erhalten und zu erfahren, wie dessen Umsetzung zum Schutz der Bevölkerung und des bademaxx-Personals möglich sein wird“. Deshalb sei Anfang nächster Woche ein Vor-Ort-Termin mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Geschäftsführer Wolfgang Bühring geplant. Erst danach werde entschieden, „ob und zu welchem Termin das Bademaxx-Freibad öffnen kann“. Die Politiker wollten mit dem Personal ins Gespräch kommen und klären, welche Änderungen die Sicherheitsmaßnahmen für den Badebetrieb mit sich bringen würden. Geklärt sei jetzt immerhin, dass von Landesseite doch nicht drei Meter Abstand im Becken, wie zwischenzeitlich gefordert, sondern nur 1,50 Meter vorgeschrieben seien, so Daum.