Auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen der Abfahrt Otterstadt und Waldsee-Süd ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Er kam auf dem Wirtschaftsweg neben der Bundesstraße zum Liegen. Die Feuerwehren aus Waldsee und Otterstadt sind mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Nach Angaben von Wehrleiter Michael Jaspers brannte es am Lkw zuerst, das Feuer konnte mithilfe eines Feuerlöschers vor Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch gelöscht werden. Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und stellten den Brandschutz sicher. Laut einem Polizeisprecher wurde der Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die rechte Spur ist für die Aufräumarbeiten gesperrt. Angaben zur Unfallursache und der Schadenshöhe konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht machen.