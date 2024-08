Am Sonntagabend wollte ein 65-jähriger Autofahrer gegen 19.15 Uhr mit seiner 63-jährigen Beifahrerin vom Naturfreundehaus Neuhofen auf die L533 in Fahrtrichtung Waldsee auffahren. Dabei übersah er laut Polizei das von links kommende Auto eines 28-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 63-jährige Beifahrerin einen Beckenbruch erlitt. Die übrigen Unfallbeteiligten klagten über Schmerzen im ganzen Körper. Die Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit, die L533 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.