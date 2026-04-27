Bei einem Verkehrsunfall in Haßloch ist am Sonntag gegen 11 Uhr eine Autofahrerin schwer, eine weitere leicht verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei wollte eine 41-Jährige aus Wörth von der B39 kommend auf den Parkplatz des Plopsalands einbiegen und übersah dabei den Wagen einer 43-jährigen Haßlocherin, die ihr entgegen kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision. Die 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 20.000 Euro.