Haßloch Auto übersehen: 43-Jährige bei Unfall schwer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Haßloch ist am Sonntag gegen 11 Uhr eine Autofahrerin schwer, eine weitere leicht verletzt worden. Laut einer Mitteilung der Polizei wollte eine 41-Jährige aus Wörth von der B39 kommend auf den Parkplatz des Plopsalands einbiegen und übersah dabei den Wagen einer 43-jährigen Haßlocherin, die ihr entgegen kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Frontalkollision. Die 43-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 20.000 Euro.